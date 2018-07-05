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Çöl sıcakları sınırın sıfır noktasında etkili oluyor!

’nın sınır ilçesi Akçakale'de çöl sıcakları etkisini göstermeye başladı. Sıcaklığın artmasıyla cadde ve parkların boşaldığı gözlendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:36
Çöl sıcakları sınırın sıfır noktasında etkili oluyor!

'nın sınır ilçesi Akçakale'de çöl sıcakları etkisini göstermeye başladı. Sıcaklığın artmasıyla cadde ve parkların boşaldığı gözlendi. Ülke genelinde Temmuz aynın ilk haftası ile birlikte yükselen sıcaklık, sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de etkili oluyor. İlçe merkezinde gün ortasında 45 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle insanların bir çoğu ev ve iş yerlerinden çıkamıyor.

KLİMA SATIŞLARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR!

nedeniyle cadde ve parklar boşalırken, insanlar ise klimalı ortamlarda serinlemeye çalışıyor. Suriye çölünün de etkisiyle dayanılmaz hale gelen sıcak hava nedeniyle ev ve iş yerlerinde kliması olmayan vatandaşlar ise camilere sığınıyor. Öte yandan, ilçede iş yerini açan az sayıda esnaf ise vantilatör ve klima satışlarında artış olmasının sevincini yaşıyor.

Boşanma oranının en yüksek olduğu il...

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Çöl sıcakları sınırın sıfır noktasında etkili oluyor!
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