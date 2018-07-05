Ecem'in cesedinin olduğu araçla annesini yemeğe götürmüş

Süleyman Kara savcıya verdiği ifadesinde, Ecem'i boğarak öldürdükten sonra cesedi aracın bagajına koyduğunu, Ecem'in annesi Esra Ercömert'i ve kız kardeşini alarak yemeğe gittiklerini ve cesedin bu sırada aracın bagajında olduğunu söyledi. 'Bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alınan Esra Ercömert'in annesi Selma K. ise kızının Süleyman Kara'nın cinleri olduğuna inandığını söyledi. Selma K.; Esra Cömert'in kaybolan kızı Ecem'in durumunu sorması üzerine Süleyman Kara'nın kendi eline bakarak, "Cinler ile irtibattayım, şu an paralı, zengin bir adamın yanında merak etme. Dönecek ama içki içtiği ve şu an Ecem'in içkili olduğunu gördüğüm için cinlerimi gönderemiyorum" diyerek, polise gitmemesi için oyaladığını söyledi.