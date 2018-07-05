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'de yolcu otobüsü yandı

'de seyir halindeyken çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 06:55 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 06:57
Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Alınan bilgiye göre, Isparta'dan 34 yolcusuyla İstanbul'a doğru hareket eden Zeki Aydın yönetimindeki 42 BDS 05 plakalı yolcu otobüsü, -Ankara karayolunun 20. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor bölümünden başlayan ı fark eden otobüs şoförü ve muavinler aracı durdurarak yolcuları indirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

Olay nedeniyle trafiğe kapanan Eskişehir-Ankara karayolu, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı
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