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Son dakika: Eylül'ün babasından yürek burkan karar!

Eylül ve Leyla'nın ölümleri Türkiye'nin yüreğini kanattı! Aileleri bu kahreden hadiseyle perişan oldu... ’nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan ve cansız bedeni bulunan Eylül Yağlıkara’nın (8) babası İbrahim Yağlıkara, uzun bir süre daha köyden ayrılmama kararı aldıklarını açıkladı. Acılı baba, "Kızımın mezarını yalnız bırakmamak için bu kararı aldık" dedi. Aynı zamanda baba Yağlıkara, cinayetle ilgili Adli Tıp’tan gelen bilgilere göre, “Cani, yavrumu boğarak öldürmüş" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 11:42
Son dakika: Eylül'ün babasından yürek burkan karar!

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni elektrikÿdireğininÿdibinde gömülüÿbulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara'nın acılı babası İbrahim Yağlıkara, Eylül'ü defnettikten sonra milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın halen köye gelerek taziyede bulunduğunu söyledi. Baba aynı zamanda cinayetle ilgili Adli Tıp'tan gelen bilgilere göre, "Cani, yavrumu boğarak öldürmüş" dedi. Ayrıca çok sayıda kişinin telefonla kendisini aradığını belirten İbrahim Yağlıkara, yaşanan olayın tüm Türkiye'yi üzdüğünü ifade etti.

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Son dakika: Eylül'ün babasından yürek burkan karar!
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