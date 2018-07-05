Son dakika: Eylül'ün babasından yürek burkan karar!

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni elektrikÿdireğininÿdibinde gömülüÿbulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara'nın acılı babası İbrahim Yağlıkara, Eylül'ü defnettikten sonra milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın halen köye gelerek taziyede bulunduğunu söyledi. Baba aynı zamanda cinayetle ilgili Adli Tıp'tan gelen bilgilere göre, "Cani, yavrumu boğarak öldürmüş" dedi. Ayrıca çok sayıda kişinin telefonla kendisini aradığını belirten İbrahim Yağlıkara, yaşanan olayın tüm Türkiye'yi üzdüğünü ifade etti.