Faciadan dönüldü

Marmara
Denizi'nde dün gece büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yunanistan'dan Ukrayna'ya seyreden Moğolistan bandralı 99 metrelik M/T Gammagas adlı LPG tankeri ile Türk bayraklı 90 metre boyundaki M/V Ersoylar 1 isimli kuru yük gemisi, Sivriada açıklarında çarpıştı. KÜÇÜKÇEKMECE'YE ÇEKİLDİLER
Kaza sonucu can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirilirken çarpışmanın etkisiyle 1992 yapımı 3 bin 703 grostonluk Gammagas ile 1984 yapımı 978 grostonluk Ersoylar 1'de ufak çaplı hasar meydana geldi.
Kaza sonrası mürettebat Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı'nı arayarak yardım istedi. Gelen ihbar üzerine Bursa ve İstanbul
Kıyı Emniyeti Gneel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı kurtarma gemileri bölgeye sevk edildi.
Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kuru yük gemisi ve tanker İstanbul Boğaz Trafik Servisi kontrolünde Küçükçekmece
Demir Sahası'na çekildi.
İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır" denildi.