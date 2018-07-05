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Fuhşun şifresi "soğuk karpuz"

dana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda çökertilen ve liderliğini "Manukyan" lakaplı kadının yaptığı çetesinin, polise yakalanmamak için telefonda şifreli konuştuğu ortaya çıktı. Şahısların kadına "karpuz, temizlikçi ve oda", fuhuş yapacak yeni kadın için "taze çay", fuhuş yapmak yerine "temizlik yapmak" dedikleri öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 09:59
Fuhşun şifresi soğuk karpuz

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Manukyan" lakaplı Afife F'nin liderliğini yaptığı çetenin Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Diyarbakır'da çok sayıda kadına zorla yaptırdığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine çete lideri kadın ile çete mensuplarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yaklaşık 3 aydır yapılan takip sonucunda polis, çete liderinin ihbarda olduğu gibi Afife F. isimli kadın olduğunu çevresindeki şahısların kendisine "Manukyan" dediği ve kadınlara zorla, tehditle fuhuş yaptırıp para kazandığını saptadı.

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Fuhşun şifresi "soğuk karpuz"
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