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Hamile kadının katil zanlısına yine müebbet

'de 3 aylık hamile sevgilisi T.G.'yi (17) öldürdüğü iddiasıyla hakkında verilen ömür boyu hapis cezası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulan Mahmut Gülmez (28) yeniden yargılandı. Yeniden yapılan yargılama sonucu Gülmez'e, tekrar ömür boyu hapis cezası verildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 17:02
Hamile kadının katil zanlısına yine müebbet

Olay, 19 Kasım 2014'te merkez Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Parkı'nda meydana geldi. Fırın işçisi Mahmut Gülmez, iddiaya göre, parkta hamile sevgilisi T.G. (17) ile bebeğin kendisinden olup olmadığı konusunda tartıştı. Gülmez, tartışma sırasında sevgilisi T.G.'yi tabancayla başından vurarak yaraladıktan sonra, intihar girişiminde bulunurken yakalandı. Ambulansla götürüldüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan T.G., yoğun bakım servisinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otopside T.G.'nin 3 aylık hamile olduğu belirlendi. Mahkemeye gönderilen Mahmut Gülmez ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Hamile kadının katil zanlısına yine müebbet
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