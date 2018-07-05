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İki oğlunu öldüren baba hakim karşısında

'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Arslan Güleryüz'ün, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Arslan Güleryüz'ün, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 16:12
İki oğlunu öldüren baba hakim karşısında

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aslan Güleryüz, müştekiler eşi Songül ve oğlu Orçun Güleryüz ile taraf avukatları katıldı. Duruşma başlamadan önce sanık Arslan Güleryüz'ün avukatı Burçin Özkaya söz alarak, "Ben dosyayı okudum. Etik olarak bu dosyada sanık avukatı olarak görev almak istemiyorum." dedi. Mahkeme başkanı Haluk Azkın ise sanığın zorunlu avukatı olarak baro tarafından görevlendirilen Burçin Özkaya'nın çekilme talebini usulünce dosyaya ve baroya bildirmeyip sözlü olarak duruşmada dile getirdiği, çekilse dahi 15 gün süreyle avukatlık görevinin devam edeceği, bu sebeple duruşmanın ertelenemeyeceğini belirterek bu talebi reddetti.

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İki oğlunu öldüren baba hakim karşısında
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