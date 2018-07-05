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İş makinesinin altında kalan 2 işçi can verdi

Giriş Tarihi: 5.7.2018
İş makinesinin altında kalan 2 işçi can verdi
'da özel bir lojistik firmasında çalışan 2 işçi, mola verdikleri esnada iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait depo giriş kapısında mola veren ile Muhammet Keser, Mehmet K. kontrolündeki iş makinesinin altında kaldı. Kazada ağır yaralanan işçilerden Oktay Keser olay yerinde, Muhammet Keser ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Muhammet ve Oktay Keser'in ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Hastane önünde sinir krizi geçiren işçilerin yakınları, hastaneye ve polise taş ve sopayla saldırdı. Gözaltına alınan iş makinesi operatörü Mehmet K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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İş makinesinin altında kalan 2 işçi can verdi
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