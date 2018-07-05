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'da hırsızlık operasyonu

'da hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 17:12
İstanbul'da hırsızlık operasyonu

Alınan bilgiye göre, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Nisan'da bir fabrikada yaşanan hırsızlık olayına ilişkin soruşturma başlattı.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elebaşılığını İ.D ve V.E'nin yaptığı hırsızlık şebekesinin, ve Trakya'da bölgesinde 41 hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, 3 ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 19 kişiden 11'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen yaklaşık 1 ton tekstil kumaşı ve 5 ton tekstil ipliği ile 6 pompalı tüfek, 10 televizyon, 1 araç teybi ele geçirilirken 2 araca da el konuldu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


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İstanbul'da hırsızlık operasyonu
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