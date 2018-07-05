İstanbul’da korkutan yangın

Atatürk Organize Sanayi Sitesi'deki yaklaşık 250 çalışanın bulunduğu üç katlı tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın
çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Şişli başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter bölgeye çağrıldı ancak içeriden söndürme çalışmalarının başlaması üzerine havadan müdahaleden vazgeçildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. CAN KAYBI YAŞANMADI İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında mahsur kalan ya da yaralanan bulunmadığını bildirdi. Karahan, yangının, yaklaşık 4 bin 500-5 bin metrekare ve 4 kattan oluşan bir iş merkezinin çatı katında başladığını belirterek, çalışmalara 130 personelin katıldığını ifade etti.