Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’da korkutan yangın

’da korkutan

Hadımköy’de 5 bin metrekarelik tekstil fabrikası cayır cayır yandı. 130 itfaiye erinin müdahale ettiği da can kaybı yaşanmadı

Giriş Tarihi: 5.7.2018
İstanbul’da korkutan yangın
Atatürk Organize Sanayi Sitesi'deki yaklaşık 250 çalışanın bulunduğu üç katlı tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Şişli başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter bölgeye çağrıldı ancak içeriden söndürme çalışmalarının başlaması üzerine havadan müdahaleden vazgeçildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

CAN KAYBI YAŞANMADI
Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında mahsur kalan ya da yaralanan bulunmadığını bildirdi. Karahan, yangının, yaklaşık 4 bin 500-5 bin metrekare ve 4 kattan oluşan bir iş merkezinin çatı katında başladığını belirterek, çalışmalara 130 personelin katıldığını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN