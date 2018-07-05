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Ömrünü havada geçiren bu kuşu gören uzun yaşıyor!

Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından biri olan, kendine has özellikleri ile halen gizemini koruyan 'te görüldü. Ebabil kuşu neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülebiliyor. Ebabil kuşunu görenlerin uzun yaşadığı söylentisinin konuşulması üzerine çok sayıda insan kuşun yanına gelerek, ona dokunup incelemeye çalıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 17:58
Ömrünü havada geçiren bu kuşu gören uzun yaşıyor!

Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi personeli tarafından bulunan bitkin haldeki , Doğa Koruma ve Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SAFRANBOLU'DA KEDİLERE YEM OLUYORDU

Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi personeli Miray Yavuz isimli vatandaş, Safranbolu'da bahçede oturduğu esnada bir kuşun yere düştüğünü ve kedilerin başına toplandığını fark etti. İlk görüşte şaşırdığını belirten Yavuz, bitkin ve hareketsiz haldeki kuşu karton bir kutuya koyarak evine götürdü. Kuşun fotoğrafları üzerinden araştırma yapan Yavuz, Ebabil kuşu olduğunu anladı.

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ETÇİL VE ÇOK NADİR BİR KUŞ

Nadir rastlanan türlerden Ebabil kuşu olduğunu öğrenen Miray Yavuz, etçil olması sebebiyle elleriyle kıyma ve su vererek kuşu beslemeye çalıştı. Ertesi sabah işyerine kutu içerisinde getirdiği kuşu, incelemesi için Aile Sağlığı Hekimi Dr. Erhan Öztekin'e gösterdi. Uçmakta zorluk çektiğini öğrenen Yavuz, Ebabil kuşunu gerekmesi halinde tedavi edilmesi ve doğal yaşamına geri döndürülmesi için Doğa Koruma ve Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

"GÖRENLER ÇOK YAŞIYOR" SÖYLENTİSİ İLGİYİ ARTTIRDI

Ebabil kuşunu görenlerin uzun yaşadığı söylentisinin konuşulması üzerine ise kurumdaki çalışanlar ve bazı vatandaşlar ise kuşun yanına gelerek, ona dokunup incelemeyi ihmal etmediler.

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Ömrünü havada geçiren bu kuşu gören uzun yaşıyor!
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