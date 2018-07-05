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Kardeşe dayak babaya bıçak

’da, sandalyeyle kardeşinin başına vuran 17 yaşındaki A.K., “Kardeşini neden dövdün?” diyen babasını da kalbinden bıçakladı. Apar topar hastaneye kaldırılan baba, kurtarılamadı

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Kardeşe dayak babaya bıçak
'ın Sümer Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki A.K., önceki gün 13 yaşındaki kardeşi Ö.F.K.'yi darp ettikten sonra, sandalyeyle başına vurdu. Annesi tarafından hastaneye kaldırılan Ö.F.K., tedavi edildikten sonra eve getirildi. Belediyede işçi olarak çalışan baba Fatih K. (45) akşam eve gelince yaşananları öğrendi. Bunun üzerine oğlu A.K.'ye "Kardeşini neden dövdün, neyi paylaşamıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. A.K. de babasına tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. A.K. bu sırada mutfaktan aldığı bıçağı babasının kalbine sapladı. Ağır yaralanan Fatih K. yere yığılırken, eşi hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları babayı, ambulansla hemen Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KALBİ DURDU
Ameliyathaneye götürülmek istenen Fatih K.'nin bu sırada kalbi durdu. Bunun üzerine doktorlar, sedyenin üzerinde kalp masajı yaptı. Kalbi yeniden çalıştırılan baba, 3 saat süren ameliyata rağmen kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı A.K. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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Kardeşe dayak babaya bıçak
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