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Nargile kafedeki aslanın sırrı çözüldü

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Nargile kafedeki aslanın sırrı çözüldü
İstanbul Beykoz'daki bir nargile kafede, cam kafeste aslan sergilendiği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede Polenezköy yolu üzerinde bulunan yerin, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. İşletmede aslanın yanı sıra; atların, kuşların, papağanların ve timsahın da olduğu ve gerekli belgelerinin de bulunduğu öğrenildi. Aslanın rahat bir ortamda yaşaması için devasa bir kafeste tutulduğu ve gezme alanlarının olduğu görüldü.
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Nargile kafedeki aslanın sırrı çözüldü
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