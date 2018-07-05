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On binler çocuklar için ‘ses’ oldu

Dün Türkiye’nin birçok ilinde çocuk istismarı ve lerine tepki gösteren vatandaşlar yürüyüş düzenledi, caydırıcı cezalar istedi

ALİ FAİK ATAY
SUAT SALGIN ALİ FAİK ATAY MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
On binler çocuklar için ‘ses’ oldu
Bursa: "Çocuğuma Dokunma" sloganıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde toplanan 15 bin kişi slogan atarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na kadar yürüdü. Grup adına açıklama yapan Esra Yalçın Ünal, "Bu suçları işleyenlerle ilgili caydırıcı cezai yaptırımların hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.
Zonguldak: Ereğli ilçesinde vatandaşlar, Eylül ve Leyla için gökyüzüne siyah balon bıraktı.
Balıkesir: Ayvalık ilçesinde de Bağımsız Kadın İnisiyatifi üyesi kadınlar yürüdü.
Iğdır: Sivil toplum kuruluşları, Leyla ve Eylül'ün öldürülmesini etti.
Aydın: Nazilli'de bir grup kadın, çocuk leri ve çocuk istismarlarını protesto etti.
Adana: 'Çocuklarımıza dokunma' pankartı açan muhtarlar, çocuk cinayetlerini protesto etti.
İstanbul: 'nde toplanan kalabalık sessiz eylem gerçekleştirdi.
Karabük: Kent meydanında toplanan bir grup kadın omuzlarında çocuk tabutu taşıyarak protesto gösterisinde bulundu.
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On binler çocuklar için ‘ses’ oldu
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