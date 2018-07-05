On binler çocuklar için ‘ses’ oldu

Bursa:
"Çocuğuma Dokunma" sloganıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde toplanan 15 bin kişi slogan atarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na kadar yürüdü. Grup adına açıklama yapan Esra Yalçın Ünal, "Bu suçları işleyenlerle ilgili caydırıcı cezai yaptırımların hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi. Zonguldak:
Ereğli ilçesinde vatandaşlar, Eylül ve Leyla için gökyüzüne siyah balon bıraktı. Balıkesir:
Ayvalık ilçesinde de Bağımsız Kadın İnisiyatifi üyesi kadınlar yürüdü. Iğdır:
Sivil toplum kuruluşları, Leyla ve Eylül'ün öldürülmesini protesto
etti. Aydın:
Nazilli'de bir grup kadın, çocuk cinayet
leri ve çocuk istismarlarını protesto etti. Adana:
'Çocuklarımıza dokunma' pankartı açan muhtarlar, çocuk cinayetlerini protesto etti. İstanbul: İstiklal Caddesi
'nde toplanan kalabalık sessiz eylem gerçekleştirdi. Karabük:
Kent meydanında toplanan bir grup kadın omuzlarında çocuk tabutu taşıyarak protesto gösterisinde bulundu.