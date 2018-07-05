Osmaniye saldırısında gözaltı sayısı 15 oldu

Osmaniye
'de Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy
'un yaşamını yitirdiği, Başkan Devrim Murat Aksoy'un yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 15'e çıktı. TSO binasına gelerek, Başkan Hasan Aksoy'a makamında önceki gün silahlı saldırıda bulunan S.K.'nın yanı sıra olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 8 kişinin gözaltına alınmasının ardından, polis ekipleri soruşturmayı genişletti. Olayın nedenini araştıran ekipler, zanlılarla bağlantılı olma ihtimali üzerine tespit ettikleri 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy dün son yolculuğuna uğurlandı. Hasan Ersoy, Envarül Hamit Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.