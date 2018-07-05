Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Osmaniye saldırısında gözaltı sayısı 15 oldu

saldırısında gözaltı sayısı 15 oldu

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Osmaniye saldırısında gözaltı sayısı 15 oldu
'de Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı 'un yaşamını yitirdiği, Başkan Devrim Murat Aksoy'un yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 15'e çıktı. TSO binasına gelerek, Başkan Hasan Aksoy'a makamında önceki gün silahlı saldırıda bulunan S.K.'nın yanı sıra olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 8 kişinin gözaltına alınmasının ardından, polis ekipleri soruşturmayı genişletti. Olayın nedenini araştıran ekipler, zanlılarla bağlantılı olma ihtimali üzerine tespit ettikleri 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy dün son yolculuğuna uğurlandı. Hasan Ersoy, Envarül Hamit Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye saldırısında gözaltı sayısı 15 oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN