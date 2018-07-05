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Polis havada yakaladı

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Polis havada yakaladı
'ın Andırın ilçesinde eşiyle tartışan Z.K., 30 metre yükseklikteki köprüye çıkarak girişiminde bulundu. İsmi açıklanmayan eşi de olay yerine gelerek Z.K.'yi ikna etmeye çalıştı ancak o da sonuç alamadı. Polislerin ikna girişimine rağmen kendini boşluğa bırakan Z.K.'yi polislerden biri elinden diğeri saçından yakaladı. Polislerin elinden kurtulmaya çalışan genç kadın, havada iki dakika verdiği intihar mücadelesinin sonunda köprüden güçlükle indirilebildi. Z.K., olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DHA
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Polis havada yakaladı
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