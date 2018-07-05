Rüya’ya anneannesi kâbusu yaşattı

İzmir
'in Tire ilçesinde önceki sabah kaybolan Fatma Yenigün (55) ve 1.5 yaşındaki torunu Rüya Çelik, dün sabah mahalleye 4 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu. Anneanne Yenigün ifadesinde, damadına kızdığını, evi terk ederken torununu da yanına aldığını anlattı.
Öte yandan Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın (8) öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde katil zanlısı Uğur K.'nin annesi Huriye K., tutuklandı. Zanlının eşi H.K. ise serbest bırakıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde de Güleçler köyündeki evinden 4 gün önce ayrıldıktan sonra haber alınamayan 15 yaşındaki Salih Oral köyün yakınındaki kayalıklarda bitkin halde bulundu. Diyarbakır'ın Silvan'da ise hayvan otlatırken kaybolduğu iddia edilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da oluduğu tespit edildi. MOBESE görüntüleri izletilen aile çocuklarını teşhis etti. Yılmaz'ın bulunarak ailesine teslim edilmesi için çalışma başlatıldı. Davut AĞAH