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'te 252 sikke ele geçirildi

'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda M.Ş.A ve İ.A.'nın ev ve araçlarında 252 sikke ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 17:36
Siirt'te 252 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı' yapıldığına dair elde edilen duyum üzerine; Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla, bugün operasyon için harekete geçildi. Kurtalan ilçesi Gökdoğan köyünde M.Ş.A ve İ.A.'nın ev ve eklentileri ile araçlarında jandarma tarafından yapılan arama sonucunda; Roma dönemine ait 5 altın sikke, Artuklu ve Eyyubiler dönemlerine ait 247 sikke, 14 tarihi obje, 1 dedektör, 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Ele geçirilen eserlerin ise incelenmek üzere Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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Siirt'te 252 sikke ele geçirildi
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