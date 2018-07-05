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Son dakika: 3.5 yaşındaki ’in katili kim? - ’da bulunan Leyla Aydemir’in ölüm nedeni ile ilgili flaş detay!

Son dakika haberi: Türkiye, ’dan gelen 3.5 yaşındaki ’in ölüm haberi ile yasa boğuldu. Ramazan Bayramı’nın birinci günü kaybolan ve 18 gün sonra derenin üzerinde cesedi bulunan Leyla Aydemir için herkes seferber olmuştu. Minik Leyla’nın köyden yaklaşık olarak 2 kilometre uzaklıktaki derenin kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Leyla’nın ölüm nedeni ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye sürekli devam ederken herkesin merak ettiği soruların başında Leyla’nın katili kim? Leyla neden öldü? Leyla’nın ölüm nedeni ne? gibi sorular yer alıyor. İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 5.7.2018 07:44 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 07:44
Son dakika: 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir’in katili kim? - Ağrı’da bulunan Leyla Aydemir’in ölüm nedeni ile ilgili flaş detay!

Türkiye 'in ölümüyle yasa boğuldu. 3.5 yaşındaki kızın cansız bedeninin dere yatağının üstünde bulunması ile birlikte gelen acı haber 7'den 70'e herkesi büyük bir hüzne boğdu. Leyla Aydemir'in ölüm nedeni herkes tarafından oldukça araştırılırken konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da açıklamada bulundu. Soylu olayla ilgili yaptığı konuşmasında " Defalarca aradığımız bir yerde bulundu" açıklamasında bulundu. Herkesin merak ettiği soruların başında Leyla'nın katili kim? Leyla neden öldü? Leyla'nın ölüm nedeni ne? gibi sorular yer alıyor. Tüm bu soruların cevabı küçük kızın otopsisi yapıldıktan sonra netlik kazanacak.

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Son dakika: 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir’in katili kim? - Ağrı’da bulunan Leyla Aydemir’in ölüm nedeni ile ilgili flaş detay!
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