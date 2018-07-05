Son dakika: 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir’in katili kim? - Ağrı’da bulunan Leyla Aydemir’in ölüm nedeni ile ilgili flaş detay!

Türkiye Leyla Aydemir'in ölümüyle yasa boğuldu. 3.5 yaşındaki kızın cansız bedeninin dere yatağının üstünde bulunması ile birlikte gelen acı haber 7'den 70'e herkesi büyük bir hüzne boğdu. Leyla Aydemir'in ölüm nedeni herkes tarafından oldukça araştırılırken konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da açıklamada bulundu. Soylu olayla ilgili yaptığı konuşmasında " Defalarca aradığımız bir yerde bulundu" açıklamasında bulundu. Herkesin merak ettiği soruların başında Leyla'nın katili kim? Leyla neden öldü? Leyla'nın ölüm nedeni ne? gibi sorular yer alıyor. Tüm bu soruların cevabı küçük kızın otopsisi yapıldıktan sonra netlik kazanacak.