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Son Dakika: 'da otluk ve makilik alanda yangın

Yangını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da hortum ve kovalarla destek veriyor . Yerleşim alanlarına yaklaşan yangından korunmak için vatandaşlar, evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslatıyor. 'nın ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 15:58
Son Dakika: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Yangını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da hortum ve kovalarla destek veriyor . Yerleşim alanlarına yaklaşan yangından korunmak için vatandaşlar, evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslatıyor. 'nın ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan otluk ve makilik alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale ediyor. Yerleşim alanlarına yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar, kovalarla evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslatıyor.

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Son Dakika: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
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