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Son Dakika Haberi: 'in ölüm sebebi kesinleşti! - Leyla'nın katili kim ve neden öldü?

Türkiye'nin gündemine oturan 4 yaşındaki minik , ölümüyle bütün ülkeyi yasa boğdu. Ağrının Bezirhane köyünde, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan ve yaklaşık üç hafta köyün etrafında aranan Leyla Aydemir'in cansız bedeni, geçtiğimiz günlerde köyden 2 kilometre uzaklıkta bir derenin kenarında bulunmuştu. Leyla'nın kaybolduğu sıralarda, Ankara'da da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'dan da acı haber gelmiş ve ülke bir anda çocuk ölümleriyle sarsılmıştı. Gerek Ankara'dan gerekse Ağrı'dan gelen bu üzücü son dakika haberler üzerine, vatandaşlar da kayıp çocuklar konusunda sosyal medyada araştırmaya girişerek  Leyla Aydemir neden öldü? şeklindeki soru ile feci olay hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Ağrı'da kaybolan ve günlerce yapılan çalışmalara rağmen derenin kenarında cansız bulunan Leyla ölüm sebebi ne? Leyla Aydemir'in katili kim sorusu yanıt buldu mu? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 5.7.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 16:04
Son Dakika Haberi: Leyla Aydemir'in ölüm sebebi kesinleşti! - Leyla'nın katili kim ve neden öldü?

4 yaşındaki 'in ölüm nedeni, minik Leyla'nın ölüm haberinin duyurulmasının ardından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölü olarak bulunmasının ardından kayıp Leyla'nın da köyün 2 kilometre uzağında dere kenarında cansız bulunması Türkiye'yi derinden sarstı. Leyla'nın ölü bulunmasının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'defalarca aradığımız bir yerde bulundu' ifadesini kullanmıştı. Peki, ölü olarak bulunan Leyla Aydemir neden öldü? Leyla'nın ölüm nedeni belli oldu mu? Leyla'ya ne oldu? Leyla'nın katili kim?

LEYLA AYDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Leyla Aydemir'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Süleyman Elban Leyla'nın ölüm nedeni ile ilgili olarak; "Ölüm nedeni çocuğun 8-10 aç bırakılması. Herhangi darp veya yaralanma izi mevcut değil. Bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur. Kaçırılma şüphesi var" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Haberi: Leyla Aydemir'in ölüm sebebi kesinleşti! - Leyla'nın katili kim ve neden öldü?
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