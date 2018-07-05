Son Dakika Haberi: Leyla Aydemir'in ölüm sebebi kesinleşti! - Leyla'nın katili kim ve neden öldü?

4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölüm nedeni, minik Leyla'nın ölüm haberinin duyurulmasının ardından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölü olarak bulunmasının ardından kayıp Leyla'nın da köyün 2 kilometre uzağında dere kenarında cansız bulunması Türkiye'yi derinden sarstı. Leyla'nın ölü bulunmasının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'defalarca aradığımız bir yerde bulundu' ifadesini kullanmıştı. Peki, ölü olarak bulunan Leyla Aydemir neden öldü? Leyla'nın ölüm nedeni belli oldu mu? Leyla'ya ne oldu? Leyla'nın katili kim?

LEYLA AYDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Leyla Aydemir'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Süleyman Elban Leyla'nın ölüm nedeni ile ilgili olarak; "Ölüm nedeni çocuğun 8-10 aç bırakılması. Herhangi darp veya yaralanma izi mevcut değil. Bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur. Kaçırılma şüphesi var" şeklinde konuştu.