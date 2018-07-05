Son sözü Türkiye'yi ağlatmıştı... Futbolcunun çocuğu çıktı!

Bodrum'da, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan ve olay yerinde başucunda ağlayan annesini "Bir şeyim yok, ağlama" diyerek teselli etmeye çalışan Ömer Faruk Odabaşı(6), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.