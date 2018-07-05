Son sözü Türkiye'yi ağlatmıştı... Futbolcunun çocuğu çıktı!
Ömer Faruk'un Süper Amatör Lig'de mücadele eden Turgutreisspor'da uzun yıllar forma giyen ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından 38 yaşında olmasına rağmen futbol hayatına devam etmesi dolayısıyla plaket verilen Murat Odabaşı'nın oğlu olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 5.7.2018 14:10Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 14:19
Bodrum'da, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan ve olay yerinde başucunda ağlayan annesini "Bir şeyim yok, ağlama" diyerek teselli etmeye çalışan Ömer Faruk Odabaşı(6), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.