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Son sözü Türkiye'yi ağlatmıştı... Futbolcunun çocuğu çıktı!

Ömer Faruk'un Süper Amatör Lig'de mücadele eden Turgutreisspor'da uzun yıllar forma giyen ve Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından 38 yaşında olmasına rağmen futbol hayatına devam etmesi dolayısıyla plaket verilen Murat Odabaşı'nın oğlu olduğu öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 14:19
Son sözü Türkiye'yi ağlatmıştı... Futbolcunun çocuğu çıktı!

'da, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan ve olay yerinde başucunda ağlayan annesini "Bir şeyim yok, ağlama" diyerek teselli etmeye çalışan Ömer Faruk Odabaşı(6), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Son sözü Türkiye'yi ağlatmıştı... Futbolcunun çocuğu çıktı!
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