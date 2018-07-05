Sosyal medyadan çocuklarınızı koruyun

Beykent Üniversitesi
öğretim üyesi Pedagog Dr. Sevil Yavuz, çocuklara erken yaşta sosyal medya
hesabı açılmaması uyarısında bulunurken, çocuklarla birlikteyken, sürekli fotoğraf çekilmemesi gerektiğini belirtti. Yavuz şu önerilerde bulundu:
Çocukların, banyo yaparken, denize girerken, yarı çıplak olduğu anlarda fotoğrafının çekilip paylaşılması doğru değil. Anne babalar, hesabım gizli diye de düşünmemeli, çocuk istismarcılarının yüzde 90'ı çocukların yakınındaki kişiler zaten. KARNEYİ PAYLAŞMAYIN
Çocuğun karnesini paylaşmayın. Karnede yer alan bilgilerden çocuğun hangi okulda okuduğu, kaçıncı sınıfa gittiği ve kimlik bilgilerine erişiliyor.
Çocuğun nerede, ne zaman ne yaptığı kesinlikle paylaşılmamalı.
Anne-babanın aynı mahallede husumeti olduğu kişiler varsa ilk yapması gerekenin o mahalleden taşınmak. Bunu yapamıyorsa, husumeti olan kişilere karşı çocuğunu uyarmalı. Çocuğa, "Bu kişilerden uzak dur. Sana bir şey vermek isterse, çığlık at bağır, yanıma koş' demek lazım.
Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter gibi sosyal mecralarda çocukların olduğu fotoğrafları profil yapmayın. Annebabalara karşı düşmanlık besleyen kişiler, bu fotoğraflar nedeniyle intikam almak için çocukları kullanıyor. Çocuklar açık hedef haline geliyor. Buğra OLAÇ/
ANKARA