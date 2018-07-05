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diye fotoğrafı paylaşılınca hayatı karardı

Sosyal paylaşım sitelerinde "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazısı ile fotoğrafları paylaşılan Korhan Şahin, kendisine atılan iftira nedeniyle yolda yürüyemez hale geldi. Fotoğraflarını paylaşan vatandaşlara seslenen Şahin, "Lütfen fotoğraflarımı paylaşmayın, bu bir iftiradır" dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 10:49
Tecavüzcü diye fotoğrafı paylaşılınca hayatı karardı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde esnaf olan Korhan Şahin, yakınlarının 20 Mart 2018'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden kendisine yolladığı bir paylaşım ile hayatının şokunu yaşadı. Kendi fotoğraflarının bulunduğu bir paylaşıma "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazısının yazıldığını gören Şahin, bu konuya anlam veremedi. Paylaşımın nereden çıktığını araştırmaya başlayan Şahin, Instagram üzerinden kendisiyle bağlantı kurmaya çalışan kişinin bunu yaptığından şüphelendi. Bu şahsın, kendisine yolladığı "bir dava da kendine açtırma" şeklindeki mesajı hatırlayan Şahin, fotoğraflarının olduğu paylaşımın kaldırılması başvurusunda bulunmak için Ankara Adliyesine gitti. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şahin'in başvurusu üzerine belirlenen paylaşımlar için kaldırma ve engelleme kararı verdi.

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Tecavüzcü diye fotoğrafı paylaşılınca hayatı karardı
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