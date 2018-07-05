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Üniversiteli Burcu'nun ölümüne 2.5 yıl hapis!

'da, otomobiliyle kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 'a (23) çarparak, ölümüne neden olan sürücü Uğur Kalaycı'ya (21), 3 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki 'iyi hali'ni göz önünde bulundurarak, cezanın 2 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 10:20
Üniversiteli Burcu'nun ölümüne 2.5 yıl hapis!

Kaza, geçen yılın Mart ayında, Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü öğrencisi , Uğur Kalaycı yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan Kalaycı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün Burcu Duran'ın ölümüyle ilgili davanın duruşması görüldü. Mahkemeye Burcu'nun annesi Şermin ve babası Nurettin Duran ile tutuksuz sanık Uğur Kalaycı ve avukatlar katıldı. Duran çifti, duruşmada, sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti. Kalaycı ise kazanın bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini kaydederek, "Keşke bu kaza olmasaydı, pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği gerekçesiyle Uğur Kalaycı'yı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki 'iyi hali'ni göz önünde bulunduran heyet, cezanın 2 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti.



'MAHKEMENİN BU KARARIYLA TRAFİK MAGANDALARININ YOLU AÇILDI'

Gölbucağı Mahallesi'nin muhtarı olan anne Şermin Duran, karara tepki göstererek, "Ben evladımı kaybettim. Yaklaşık 1,5 yıldır çektiğim acıları bir ben bilirim bir de Allah. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Mahkemenin verdiği bu kararla trafik magandalarının yolu açıldı; ama ben Allah'ın adaletine inanıyor ve güveniyorum" diye konuştu.

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Üniversiteli Burcu'nun ölümüne 2.5 yıl hapis!
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