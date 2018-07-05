Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yol kenarında bulunan cesedin ardından yasak aşk çıktı

Yol kenarında bulunan cesedin ardından yasak aşk çıktı

Büyükçekmece'de yol kenarında bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 12:58
Yol kenarında bulunan cesedin ardından yasak aşk çıktı

Evli kadınla yaşadığı ilişki sonrası öldürüldüğü belirlenen kişinin katillerinden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 23 Mayıs 2018 saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre evli Hatice K. ile ilişki yaşamaya başladı. Burgu Hatice K. ile yaşadığı kavga sonrası kadının çektiği görüntü ve fotoğrafları kocası Mahmut K'ya gönderdi. Mahmut K ile Hatice K. ayrı yaşamaya başladı.

KIZLARINA DA MUSALLAT OLDU: ANNENİZİ KAÇIRDIĞIM GİBİ SİZİ DE KAÇIRACAĞIM

Bir süre sonda Burgu bu kez de Mahmut K. ve kızlarını rahatsız etmeye başladı. Burgu Mahmut K'nın kızlarının okul çıkışında önünü kesti. Kızlara "Annenizi kaçırdığım gibi sizi de kaçıracağım" dedi.

3 ARKADAŞIYLA KAÇIRIP ÖLDÜRDÜLER

Kızların durumu babasına anlatması üzerine Mahmut K. arkadaşlarını da alarak Burgu'nun yanına gitti. Çıkan tartıma sonrası Mahmut K., ve 3 arkadaşı Burgu'yu kaçırdı. Öldürülen Burgu'nun cesedi Kumburgaz gişelerindin yanındaki boş alana atıldı. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis zanlıları tespit etti. 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi serbest bırakılırken Mahmut K'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

İstanbul katilinden kaçtı ama kurtulamadı... O anlar kamerada!
Genç kadının katilinden şok savunma!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yol kenarında bulunan cesedin ardından yasak aşk çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN