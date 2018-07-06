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Afyonkarahisar'da korsan ne operasyon

Afyonkarahisar’da, kurdukları korsan yle lık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü la Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezi gibi çalışan iş yerine baskın yapmış; dolandırıcılık işinde kullanılan bilgisayar, telefon ve çeşitli malzemeler ele geçirilmişti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 21:25
Afyonkarahisar'da korsan çağrı merkezine operasyon

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, ilde çok sayıda kişinin telefonla dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü la Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gibi çalışan iş yerine yapılan baskında 26 kişi yakalandı.

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Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Sorgusu tamamlanan 7 kişi, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İş yerinde yapılan aramada, çok sayıda bilgisayar ve kredi kartı bilgisine el konuldu.

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Afyonkarahisar'da korsan çağrı merkezine operasyon
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