Baba ve iki kızı boğuldu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Mustafa Korkmaz (49), üvey kızları Safiye Aslan (15) ve Emine Aslan (12) ile Yarseli Barajı yanındaki tarlalarına fasulye ekmeye gitti. Bir müddet sonra baba Korkmaz, girdiği baraj gölünde çırpınmaya başladı. Bunun üzerine durumu fark ederek babalarını kurtarmak için gölete atlayan Aslan kardeşler ile Korkmaz, suda kayboldu. Baba ve kızların bulunması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Sarıyer'de de denize giren 52 yaşındaki Mehmet Kangal boğularak hayatını kaybetti. Antalya
'nın Manavgat ilçesinde ise 87 yaşındaki Rus turist Viktor Agafonov boğuldu. Karaman'da da Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın boğulmak üzereyken kurtardığı Davut Şimşek 46 gün sonra yaşamını yitirdi.
1 Haziran - 4 Temmuz arasında 30 ilde 29'u çocuk 50 kişi boğularak hayatını kaybetti.