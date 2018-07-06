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Son Dakika Haberi: 'da ünlü 'nın sahibine aracında !

Edinilen son dakika bilgisine göre, merkezli birçok ilde şubeleri olan ünlü 'nın sahibi, eşiyle telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 13:45
Son Dakika Haberi: Bursa'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibine aracında silahlı saldırı!

Olay 'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre dayısı ile aralarında alacak verecek davası bulunan ünlü tatlıcının sahibi 38 yaşındaki , otomobilini yol kenarına çekip eşiyle telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Kahraman Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kahraman'ın sürekli tehdit telefonları aldığı iddia edildi.

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Son Dakika Haberi: Bursa'da ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibine aracında silahlı saldırı!
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