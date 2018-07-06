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telefonu kapattı diye a kalkıştı

'da uzun süredir yle ayrı yaşadığını eşinin kendisini terk ettiğini öne süren bir şahıs trafiğe açık olan bir köprüye çıkarak a kalkıştı. Olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 06:54 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 06:55
Eşi telefonu kapattı diye intihara kalkıştı
Olay 'nın Merkez Yıldırım İlçesi Hacivat köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kısa süre önce F.A. isimli şahıs ile belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Kavganın üzerine eşinin evi terk etmesi üzerine F.A. isimli şahıs köprüye çıkarak etmeye kalkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerinde bulunan F.A.'nın annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Köprünün korkuluklarından aşağıya atlayacağını söyleyen F.A. isimli genç için polis ekibi uzun süre dil döktü. Eşinden ayrı olduğunu eşinin artık kendisi ile konuşmak istemediğini telefonla arayıp olay erine gelmesini söylemesi üzerine eşinin telefonunu kapattığını belirten genç, bölgede bulunan bir amirin uzun süren uğraşlarıyla ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Genç, polis aracıyla tedavi için hastaneye götürülürken, sağlık ve itfaiye ekipleri ile de normal görevlerine döndüler. Olayı meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldılar.
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Eşi telefonu kapattı diye intihara kalkıştı
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