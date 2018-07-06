Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir için 29 STK’dan ortak bildiri

29 SİVİL TOPLUM KURULUŞU

İşte Hukukçu Kadınlar Derneği, Memur-Sen, Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, HAKEDER, Yeni Dünya Vakfı, AKDER, TEVKAD, Beyazgül Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İnsan ve Medeniyet Hareketi, OKED, KAYFED, Uluslararası Fatıma Derneği, DÜNYEV, Türk Gençlik Vakfı, NEYAD, 28 Şubat Öğrenci Derneği, BAKAP, HEKVA, AİLEMİZDER, UKTE, AYSİT, ASİTANE Vakfı, İftaf İlim ve Kültür Derneği, AYDOST, İGETEV, Haseki Kadın Vakfı, Hukukçu Hanımlar Derneği, GençDüşün, KASAV isimli STK'ların yayınladığı o bildiri: