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Helin’in katiline müebbet hapis

Helin Palandöken’i öldüren ağırlaştırılmış hapise çarptırıldı, cezada indirim yapılmadı

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Helin’in katiline müebbet hapis
Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürdüğü iddiası ile yargılanan , ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yetgin ayrıca, iki kişinin yaralanması ve olaydan sonra kaçtığı okulda işlediği suçlardan dolayı da 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu 1. 'nde görülen davanın dünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Yetgin ile tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada mağdur müştekiler Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız ile müşteki Nihat Palandöken de hazır bulundu. Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Mustafa Yetgin'i Helin Palandöken'e karşı eyleminden dolayı, "Çocuğun tasarlayarak öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI
Yetgin ayrıca iki kişinin yaralanması ve olaydan sonra kaçtığı okuldaki eylemlerinden dolayı da, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından da toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yetgin hakkında iyi hal indirimine gitmedi. Tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise, tüm suçlardan beraat etti.
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Helin’in katiline müebbet hapis
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