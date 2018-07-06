Kanser hastalarına iyi haber

Hükümet, kanser
tedavisinde devrim niteliğinde değişiklik yaptı. Özel hastanelerdeki kanser ameliyatlarının tamamı ücretsiz yapılacak. Kanser cerrahi tedavilerini gerçekleştiren özel hastanelerin SGK
'dan aldıkları cerrahi ücretlerine de yüzde 200 zam yapıldı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "SGK ile sözleşme yapan tüm özel hastaneleri kapsıyor. Kanser hastalarımız bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir ödeme yapmayacaklar. Zaten kamuda da ödeme yapmıyorlar. İlaçlar zaten bugüne kadar olduğu gibi ücretsiz devam edecek. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak" dedi. Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Eyüp Gümüş de, "Kanser hastamızın cebinden 1 kuruş çıkmayacak. Devlet, özeldeki tüm cerrahi masraflarını karşılayacak" dedi. FARK ALINMAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir kanser hastasının kendisine yazdığı mektuptan sonra Sağlık Bakanlığı'na talimatını verdiği 'ücretsiz kanser ameliyatı' uygulaması bugünden itibaren başladı. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulamaları Tebliği'nde yapılan değişikle hayata geçti. Yeni uygulamayı değerlendiren Müsteşar Prof. Gümüş, "Kanser hastaları ister devlet isterse özel hastanede olsun, cerrahi işlemleri karşılığında 1 kuruş ödemeyecek. Özel hastanelerin ücretlerini devlet karşılayacak" dedi. FARK İSTEYEN HASTANE KAPATILACAK
Özel hastanelerin kanser cerrahisinde hastadan hiçbir isim altında herhangi bir şekilde fark ücreti çıkaramayacaklarını ifade eden Müsteşar Gümüş, "Kanser cerrahisinde hastaya fark ödeten hastaneye kapatma cezası vereceğiz" uyarısında bulundu. Böylelikle SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde yoğun bakımın yanı sıra, kemoterapi, organ nakli, ilik naklinin yanı sıra kanser cerrahisi tedavileri ücretsiz hale geldi . ÖZEL HASTANELERE YÜZDE 200 ZAM YAPILDI
Özel hastanelerle yaptıkları cerrahi ücretleriyle ilgili fiyatları görüştüklerini belirterek, "Yeni tebliğ ile özel hastanelere cerrahi masraflarının karşılığında yüzde 200 ücret artışı yaptık. Yani devlet hem özel sektörün yaptığı masrafı hakkaniyetiyle ödeyecek hem de hastaya tek kuruş fark ödetmeyecek" diye konuştu. "SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimleri öncesi vatandaşlara verdikleri sözü hızla yerine getirdiklerini belirterek, "Özel hastanelerde kanser hastalarımızdan hiçbir şekilde fark alınmayacak. Kanser tedavisi için bugüne kadar yıllık 240 milyon TL ödüyorken yeni düzenleme ile 750 milyon TL'ye çıkardık" diye konuştu. Bakan Sarıeroğlu, 2008'den bu yana sağlık hizmetlerine devlet tarafından belirlenen ücretlerde değişiklik yapılmadığını da hatırlattı.