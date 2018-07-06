Kenevirleri bamya sanmış

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarmanın kenevir operasyonları devam ediyor. İki hafta önce 3 kişinin tutuklandığı ve 216 kök kenevirin ele geçirildiği Kırkağaç'ta yapılan operasyonda T.D. isimli şahsın tarlasında 418 kök Hint keneviri ele geçirilirken T.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'BAMYA' SAVUNMASI



Kırkağaç'ın Ördekköprü mevkiinde T.D.(53)'nin tarlasında 'Diğer ürünlerinin arasında kenevir bitkisi yetiştirildiği' ihbarını alan Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlada yaptıkları incelemede çeşitli boyutlarda olmak üzere tam 418 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kırkağaç Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat gereği ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü personeli nezaretinde toplanan kenevirler numune alınmasına müteakip yakılarak imha edildi.



Şüpheli T.D. ise bahse konu alanı ekip biçtiğini ve sürekli bakımını yaptığını kabul ederken, bu ürünlerin bamya fidesi olduğunu sandığını iddia etti. T.D.'nin bamya savunması yetkilileri de güldürdü. Gözaltına alınan T.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yetkililer, ihbar edenlerin kimliklerinin saklı tutulduğunu ve vatandaşların kenevir yetiştiricilerini ihbar etmeleri durumunda operasyonların artarak devam edeceğinin belirtti.



Kırkağaç'ta son 15 günde yapılan operasyonlarda toplam 634 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 4 kişi de tutuklanmış oldu.

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