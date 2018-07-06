Köstebek bankacı çıktı

İstanbul
, Şanlıurfa
, Edirne
ve Mersin'de düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla çökertilen 52 kişilik tele-dolandırıcılık çetesinin köstebek üyesi yakalandı. Çeteye mağdurların bilgilerini para karşılığı sattığı saptanan köstebek eski bankacı A.B. çıktı. Polisin tespitlerine göre; A.B. ve acil tıp teknisyeni T.A., çeteye dolandırılması planlanan mağdur adaylarının kişisel bilgileri ile irtibat numaralarını verdi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan çete üyeleri aradıkları insanları "Hakkınızda soruşturma var" başta olmak üzere farklı gerekçelerle tuzağa düşürdü. 50'den fazla kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen çete üyeleri 1 milyon lirayı aşkın vurgun yaptı. 6 çete üyesi, bilgisayar ve polis telsizi sesi düzenekleri ile özel olarak donatılmış Mersin'deki bir adreste suçüstü yakalanmış ve 1 milyon liralık dolandırıcılıkları polisler tarafından engellenmişti. Mersin'de bir ambulansta çalışan T.A. hakkındaki iddiaları reddetti ve "Adli Kontrol Kararı" ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.