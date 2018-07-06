Kuş diliyle anlaşıyorlardı, polisten kaçamadılar!

Balıkesir'de uyuşturucu tacirliği yaptığı tespit edilen şüphelilerin kendi aralarında kuş diline benzer bir şekilde iletişim kurduklarını tespit eden polis ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Van'dan temin edilen uyuşturucu hapların kargoyla Balıkesir'e getirilerek satıldığını tespit etti.

KUŞ DİLİNE BENZER BİR DİL GELİŞTİRDİLER!

Araştırmayı derinleştiren Balıkesir polisi, uyuşturucu tacirlerinin kendi aralarında kuş diline benzer bir dil geliştirdiklerini ve bazı kelimeleri çapraz, bazı kelimeleri tersten kullanarak iletişim sağladıklarını tespit etti. Kripto dilini çözmeyi başaran polis ekipleri kargoya ve şüphelilerin evine yaptıkları operasyonda bin 827 adet uyuşturucu hap, 420 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeğe el koyarak 17 kişiyi gözaltına aldı. Adli makamlasevk edilenlen 10 şüpheli tutuklanırken 7 şüphelinin ise sorguları devam ediyor.