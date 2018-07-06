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Ömer’in son sözü kahretti

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Ömer’in son sözü kahretti
'da, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan ve olay yerinde başucunda ağlayan annesini "Bir şeyim yok, ağlama" diyerek teselli etmeye çalışan Ömer Faruk Odabaşı (6), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Önceki gün Gümbet Mahallesi'nde C.B.'nin kullandığı 43 BC 5230 plakalı yolcu minibüsünün çarptığı Ömer'e ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı. Bilinci açık olan Ömer, bu sırada, yaşından beklenmeyecek bir olgunlukla, başında gözyaşı döken annesini, "Bir şeyim yok, ağlama" diyerek teselli etmeye çalıştı. Ancak küçük çocuğun iç kanama nedeniyle hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Minübüs sürücüsü C.B. ise gözaltına aldı.
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Ömer’in son sözü kahretti
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