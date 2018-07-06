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'da ticaretinden 18 kişi tutuklandı

merkezli 3 ilde yapılan operasyonunda adliyeye sevk edilen 30 kişiden 18'i tutuklanırken, 12 kişi ise mahkemece şartı ile serbest bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 09:51
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 18 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde faaliyet gösteren satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, 29 Haziran'da Samsun il merkezi, Çarşamba ilçesi, ve illerinde 65 ekip, 235 personel ve 2 dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.

30 KİŞİDEN 18'İ TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 30 kişi, dün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Gün boyu devam eden mahkeme gece saat 03.00'te sona erdi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 30 kişiden 18'i "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 12 kişi ise mahkemece şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 18 kişi tutuklandı
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