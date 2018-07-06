Şanlıurfa'da termometreler 61 dereceyi gösterdi

Özelikle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken, kentte vatandaşlar mecbur kalmadıkça bu saatler arasında dışarı çıkmıyor. Sıcak havadan bunalan birçok hayvanın gölgelik ve su birikintilerinde serinlemeye çalıştığı görülürken, çocuklar ve gençler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzuna akın etti. Havuz kapısında uzun kuyruklar oluşturan gençler, görevliler tarafından 1'er saat arayla seanslar halinde havuza alınıyor. Sırasını bekleyen genç ve çocuklar uzun kuyruklar oluşturuyor.