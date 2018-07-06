Sıcaktan bunalanlar sahile koştu

Gündüzleri yerli yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Konyaaltı Plajı
, geceleri de sıcaktan bunalan Antalya
lıları ağırlıyor. Antalya
gündüzleri 43, geceleri ise 30 dereceyi bulan sıcaklıkta açık saunaya dönünce, vatandaşlar ünlü Konyaaltı Plajı'nı açık hava oteline çevirdi.
Sıcak nedeniyle evlerinde uyumakta zorlananlar çareyi Konyaaltı Plajında buluyor. Klimaların dahi evleri serinletmede yetersiz kaldığı kente binlerce kişi akşam yemeğinin ardından battaniyelerini, yastıklarını ve çaydanlıklarını alarak kumsala akın ediyor.
Gün batımını izleyerek çay keyfi yapan vatandaşlar, ardından deniz kenarının serinliğinde derin bir uykuya dalıyor. Sahilde rahat bir uyku çeken Antalyalılar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte battaniyelerini toplayıp tekrar evlerine dönerek, işlerine gidiyor. Sıcak havalarda evde durmanın imkânsız hale geldiğini belirten "Konyaaltı Palas"ın misafirlerinden Gülsüm Dağ, "Sıcaklar bu yıl bir anda bastırdı. Evde, nefes alıp vermekte bile güçlük çekiyoruz. Kentte tek rahat ettiğimiz yer burası. Geceyi plajda geçirip gün doğarken yeniden evlerimize ve işlerimize dönüyoruz" dedi.