Son Dakika Haberi: Eylül Yağlıkara cinayetinde flaş gelişme! Eylül'ün katilinin o hareketi...

Ankara Polatlı'da kaybolduktan sonra ekipler tarafından bir hafta boyunca aranan; ancak cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Eylül'ün katili Uğur Koçyiğit'in olay günü Eylül'ün amcasının evine giderek kahvaltı yapmak istediği ortaya çıktı. Minik Eylül'ü katleden caninin soğukkanlılığı ise herkesi şoke etti.

EYLÜL YAĞLIKARA NASIL ÖLDÜ?

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulundu. Eylül Yağlıkara'nın cesedi bir elektrik direğinin altına gömülü halde bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞTI

Eylül Yağlıkara'nın katili Uğur Koçyiğit, uzun süre Eylül'ü bulmak için arama çalışmalarına katılmıştı.