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Son Dakika Haberi: inde flaş gelişme! Eylül'ün katilinin o hareketi...

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki i ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'ün katledilmesiyle sonuçlanan olayda, kan donduran bir son dakika ayrıntısı daha ortaya çıktı. Eylül Yağlıkara'nın katili 'in olay günü Eylül'ün amcasının evine giderek kahvaltı yapmak istediği ortaya çıktı. Polatlı'da kaybolan 1 hafta sonra minik Eylül Yağlıkara'nın cesedinin bir elektrik direğinin altına gömülü bulunduğu ortaya çıkmıştı. Eylül Yağlıkara'nın katili Uğur Koçyiğit kimdir? Eylül Yağlıkara nasıl öldü - öldürüldü? İşte kan donduran cinayet ile ilgili tüm detaylar...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 16:28
Son Dakika Haberi: Eylül Yağlıkara cinayetinde flaş gelişme! Eylül'ün katilinin o hareketi...

Polatlı'da kaybolduktan sonra ekipler tarafından bir hafta boyunca aranan; ancak cesedi bulunan 8 yaşındaki ine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Eylül'ün katili 'in olay günü Eylül'ün amcasının evine giderek kahvaltı yapmak istediği ortaya çıktı. 'ü katleden caninin soğukkanlılığı ise herkesi şoke etti.

EYLÜL YAĞLIKARA NASIL ÖLDÜ?

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulundu. Eylül Yağlıkara'nın cesedi bir elektrik direğinin altına gömülü halde bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞTI

Eylül Yağlıkara'nın katili Uğur Koçyiğit, uzun süre Eylül'ü bulmak için arama çalışmalarına katılmıştı.

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Son Dakika Haberi: Eylül Yağlıkara cinayetinde flaş gelişme! Eylül'ün katilinin o hareketi...
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