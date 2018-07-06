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Son dakika: 'da sanayi sitesinde yangın

'dan korkutan son dakika haberi: Sanayi sitesinde yangın çıktı. Plastik boruların olduğu bölümde çıkan yangının araçlara sıçradığı öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 16:07
Son dakika: Erzincan'da sanayi sitesinde yangın
Edinilen bilgiye göre Erzurum Karayolu üzerinde bulunan yeni sanayi sitesindeki plastik boruların bir arada bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın büyüyerek yanıbaşında bulunan bir minibüse sıçradı.

Yangının büyümesi ile olay yerine çok sayıda Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve sanayi sitesi esnafının müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.
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Son dakika: Erzincan'da sanayi sitesinde yangın
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