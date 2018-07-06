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Tırdan kopan tekerlek minibüsün içine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

'nun kesiminde, tırdan kopan tekerleğin karşı istikamette seyreden minibüsün içine girmesi sonucu meydana gelen sında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. da, minibüsün sürücüsüyle yanında bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandı. Minibüs sürücüsü Dönmez, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 17:49 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 17:53
Tırdan kopan tekerlek minibüsün içine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, 'ndan yönüne giden Nazmi Yılmaz idaresindeki 51 EY 934 plakalı tırın sağ arka lastiği koparak, karşı şeritte ilerleyen Ahmet Dönmez yönetimindeki 34 NY 4614 plakalı minibüsün ön camından içeri girdi.

da, minibüsün sürücüsüyle yanında bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Minibüs sürücüsü Dönmez, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Tırdan kopan tekerlek minibüsün içine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
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