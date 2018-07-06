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Tırın üzerindeki konteyner köprü altına sıkıştı

Fatih’te yük boşalttıktan sonra bir tır altından geçmeye çalışırken tırın üzerindeki konteyner köprü altında sıkıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 06:43 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 06:44
Tırın üzerindeki konteyner köprü altına sıkıştı
, 01.00 sıralarında Fatih Unkapanı Köprüsü altında bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Bektaş idaresindeki 34 NS 1052 plakalı tır Fatih'te yük boşalttıktan sonra ilçeden ayrılmak için altından geçmeye çalıştı. Köprünün altından geçmeye çalışırken tırın üzerindeki konteyner köprü altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çekici ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. Konteyner olay yerine çağrılan çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tırın üzerindeki konteyner köprü altına sıkıştı
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