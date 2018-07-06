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Uzakdoğu'dan getirilen oyuncaklarda kanserojen madde tespit edildi!

Hindistan, ve Tayland gibi ülkelerden Türkiye'ye kaçak yollarla sokularak Gümrük Bakanlığı'nca uygulanan testlere girilmediği ortaya çıkan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan çocuk oyuncağı ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 14:55
Uzakdoğu'dan getirilen oyuncaklarda kanserojen madde tespit edildi!

Geçtiğimiz ay Altındağ ilçesine bağlı Ziraat Mahallesi'nde meydana gelen olayda polis ekiplerine yurt dışından kaçak olarak getirilen oyuncakların satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler tarafından 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

TEHLİKE SAÇIYOR

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan çocuk oyuncağı ele geçirildi. Hindistan, ve Tayland gibi ülkelerden Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ürünlerin Gümrük Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan testlere girmediği anlaşıldı. Yapılan baskında ele geçirilen oyuncakların insan sağlığı için tehlike oluşturduğu, içerisinde kanserojen olan maddelere rastlanıldığı belirlendi. İş yerlerine düzenlenen operasyonlarda Ü.A., A.K. ve M.P. gözaltına alındı. Ayrıca el konulan 33 bin adet oyuncağın imha edileceği bildirildi. (Milliyet)

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Uzakdoğu'dan getirilen oyuncaklarda kanserojen madde tespit edildi!
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