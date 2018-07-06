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Yolcu minibüsünden kilolarca eroin çıktı!

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan yolcu minibüsünde dedektör köpeği Bozo’nun yaptığı aramada 122 paket halinde 63 kilo 228 gram eroin ele geçirildi. da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 11:01
Yolcu minibüsünden kilolarca eroin çıktı!

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Kurubaş mevkiinde 65 plakalı yolcu minibüsü durduruldu.

63 KİLO EROİN, 1 GÖZALTI

Durdurulan araçta Bozo isimli dedektör köpekle yapılan aramada, aracın dış tavan kısmına zulalanmış 122 paket halinde 63 kilo 228 gram eroin maddesi ele geçirildi. da, bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.

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Yolcu minibüsünden kilolarca eroin çıktı!
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