Yolcu minibüsünden kilolarca eroin çıktı!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Kurubaş mevkiinde 65 plakalı yolcu minibüsü durduruldu.

63 KİLO EROİN, 1 GÖZALTI

Durdurulan araçta Bozo isimli dedektör köpekle yapılan aramada, aracın dış tavan kısmına zulalanmış 122 paket halinde 63 kilo 228 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.