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Arının soktuğu kişi öldü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Arının soktuğu kişi öldü
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, bir kişi arı sokması sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre Mehmet Altınbaş, Cebeler Mahallesi'nde bağ evindeki kovanlarla uğraşırken arıların saldırısına uğradı. Bu sırada evde tek olan Altınbaş, arıların saldırısı sonucu bayıldı. Uzun süre kendisine ulaşamadıkları için eve gelen aile fertleri, Altınbaş'ı bahçede hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Altınbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altınbaş'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Altınbaş'ın, eski Gaziantep il başkan yardımcısı olduğu öğrenildi
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Arının soktuğu kişi öldü
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