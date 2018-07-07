Baba ve 2 üvey kızı baraj gölünde boğuldu

Hatay
'ın
Altınözü ilçesinde, gölde boğulmak üzere olan üvey babaları Mustafa Korkmaz
'ı (49) kurtarmak için girdikleri suda kaybolan Safiye (15) ve Emine Aslan
'ın (12) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında, Yarseli Mahallesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. Yanına üvey kızlarını alan Mustafa Korkmaz, iddiaya göre, fasulye ekmek için göl kenarındaki tarlasına gitti. Tarladaki işini bitirip, serinlemek için göle giren Korkmaz, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Üvey babalarının suda çırpındığını gören Safiye ile kardeşi Emine Aslan, Korkmaz'ı kurtarmak için göle girdi. Çevredekiler, 3 kişinin sudan çıkmadığını görünce durumu polise bildirdi. Göl suyunun bulanık olması ve havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Dün sabah saatlerinde gölde arama çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Korkmaz ile üvey kızları Safiye ve Emine Aslan'ın, göle girdikleri bölgeye yaklaşık 25 metre uzaklıkta cansız bedenlerini buldu. Otopsinin ardından baba Mustafa Korkmaz'ın cenazesi Yarseli Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Emine ve Safiye Aslan ise Boynuyoğun Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.