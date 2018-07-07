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’de “kuş dili” operasyonu

Giriş Tarihi: 7.7.2018
BALIKESIR'DE polis ekipleri bir uyuşturucu organizasyonunun Van'dan temin ettiği uyuşturucu hapları kargoyla 'e getirtip sattığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu tacirlerinin kendi aralarında kuş diline benzer bir dil geliştirdiklerini ve bazı kelimeleri çapraz, bazılarını tersten kullanarak iletişim sağladıklarını belirledi. Şahısların kripto dilini çözmeyi başaran ve faaliyetlerini deşifre eden ekipler, gerçekleştirdiği operasyonda 17 şüpheliyi yakaladı. Aramada bin 827 uyuşturucu hap, 420 gram esrar ve iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 7 şüphelinin sorgusu sürüyor.
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Balıkesir’de “kuş dili” operasyonu
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